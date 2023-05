Le “allucinazioni” dell’Intelligenza Artificiale La decisione di un giudice federale del Texas su ChatGpt

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’ultimo allarme risale solo a ieri: “L’Intelligenzapuò diventare come una pandemia o una guerra nucleare”. Ma intanto il pessimo utilizzo umano di una tecnologia potenzialmente capace di portare veri progressi in molti campi, basti pensare alla scoperta di un antibiotico contro un batterio multiresistente da parte del Mit di Boston, sta creando una serie di problemi. Uninha disposto che nessun documento legale redatto dall’intelligenzapossa essere usato in Tribunale, senza la verifica della correttezza delle fonti da parte di un vero avvocato. Questo perché pochi giorni un avvocato a New York per costruire una causa si è affidato ache ha fornito sei casi precedenti, tutti risultati completamente inesistenti. Brantley Starr, ...