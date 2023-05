Lazio | Cataldi torna ad allenarsi coi compagni | verso il recupero in vista dell’Empoli

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La, dopo due giorni di pausa concessa da mister Sarri, èta a correre al centro sportivo di Formello. Una sessione per riprendere la preparazione indell’ultima fatica stagionale ad Empoli prima di chiudere il campionato. La settimana biancoceleste si è aperta con una sorpresa: insieme ai, infatti, c’era anche Danilo, che ha svolto l’allenamento saltando solo la partitella a campo ridotto che ha concluso la sessione. Il riposo degli ultimi giorni ha fatto bene al centrocampista, fermo dal 30 aprile per il colpo al polpaccio rimediato contro l’Inter, che ora punta alla convocazione per la trasferta del Castellani. Difficilissimo vederlo titolare, ma il suoè un segnale importante che testimonia la voglia del mediano dire ...

Lazio, riecco Cataldi: il report dell'allenamento Fantacalcio ®

L'ex Primavera non ha ancora chiuso la stagione, si prepara per andare in panchina contro l'Empoli. Solo Marusic out ...