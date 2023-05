Lautaro Martinez | la dolce dedica alla moglie Agustina Ma dopo il matrimonio spunta il caso del ' grande assente'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L' Inter è sceso in campo, ma per festeggiare ildel compagno di squadra. Il calciatore ha sposato Augustina Gandolfo in uno scenario di lusso sul lago di Como. Le nozze ...

L' Inter è sceso in campo, ma per festeggiare il matrimonio del compagno di squadra. Il calciatore ha sposato Augustina Gandolfo in uno scenario di lusso sul lago di Como. Le nozze in dolce attesa, hanno visto cambi d'abiti e sfavillanti tavole imbandite nella ...... chi accanto atra Dzeko e Lukaku VENERDÌ 2 GIUGNO - ALLENAMENTO Altre indicazioni preziose arriveranno dagli infortunati: chi tra Skriniar, Correa e Mkhitaryan recupererà per la ...Nella giornata di lunedì il centravanti belga dell'Inter è stato fotografato e ripreso in compagnia della popstar Megan Thee Stallion al matrimonio dicon la compagna Agustina ...

Victor Osimhen è nell'elenco dei migliori attaccati della Serie A, è nel trio dei papabili per il traguardo di miglior attaccante accanto a Leao e Lautaro Martinez. Assente Kvaratskhelia che potrebbe ...L'Inter teme appunto che i Blues stiano per organizzare un sordido piano che coinvolge Lukaku per arrivare a Lautaro ...