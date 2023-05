Lautaro Martinez | Barella e Bastoni | eccole le colonne dell’Inter – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 31 maggio 2023) TuttoSport pone il focus su tre giocatori fondamentali per l’Inter, ovvero. Questi sono ormai diventati leportanti della squadra nerazzurra. I tre sono diventati ormai i punti cardinee le unicherimasteScudettata di Conte, come ricorda giustamente TuttoSport – escludendo Lukaku – . Tutto il resto intorno a loro è cambiato, per cessioni sul mercato o per mutamenti nelle gerarchie calcistiche. Sono arrivati tanti giocatori nuovi e altrettanti hanno lasciato Milano. In tale tourbillon di avvicendamenti non sono mai stati in dubbio nelle gerarchie ...