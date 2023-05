Laura Corrotti FDI | Chiarezza su costi progetto San Michele

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) – “È necessario faresuidelSan, la ristrutturazione inizialmente prevista a 10 milioni è lievitata nel tempo fino ad arrivare a 23 milioni per la riqualificazione delle palazzine a Roma site in via Casal De Merode denominate ‘Locatelli’, ‘Valente’ ed ‘Innocenzo XII’. “Un costo che arriva così a 6.500 euro al metro quadro e che di certo non giustifica l’operazione. Per questo, nei prossimi giorni chiederemo agli uffici regionali e Ater Roma come sia possibile ipotizzare una ristrutturazione delle tre palazzine ad un costo circa tre volte superiore ai parametri utilizzati nell’edilizia residenziale pubblica. I fondi della Regione Lazio devono essere spesi con parsimonia: basta con i regali agli occupanti”. Così(nella foto), consigliere ...