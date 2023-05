L' attrice posta su Instagram tanto di certificato medico che garantisce l' autenticità del suo seno Canotta da urlo e jeans attillati a 55 anni | Sabrina ci hai convinto!

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 31 maggio 2023)Salerno torna super dire basta una volta per tutte alle voci che la perseguitano da inizio carriera. Il suo, spiega condi certifcazione medica, non è rifatto.Salerno, sex symbol evergreen guarda le fotoSalerno sfata il mito suDallo sfondo con la Tour Eiffel alle acque cristalline della Costa Smeralda, la show-woman 55enne non perde occasione per mostrare ai suoi 1,3 milioni di follower il fisico da highlander. Ora però arriva ...