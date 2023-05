L’Asl di Benevento si tinge di verde 

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Cisl Funzione Pubblica Irpinia Sannio diventa la prima organizzazione tra le confederazioni e gli autonomi neldi. Lo annuncia lo stesso segretario generale della Cisl Fp Irpinia Sannio, Massimo Imparato che nei giorni scorsi ha accolto i nuovi iscritti insieme a Sonia Petrucciani, segretario generale aggiunto, Mario Walter Musato Capo dipartimento Sanità e il segretario aziendale AslEleonora Tiso. “Rispetto alle altre sigle presenti in azienda la Cisl Fp ha conquistato il 75 per cento degli Rsu deldied è la prima organizzazione in termini di iscritti con la maggioranza assoluta – spiega Imparato – questo dato ci inorgoglisce in maniera particolare perché è anche frutto del lavoro compiuto durante la fase di commissariamento ...

