L'aria nuova si fa già pesante dopo solo tre mesi. I media di sinistra mollano la leader

... arriva addirittura ad invocare una 'fase costituente per vincere le prossime Europee'. Che ... Se per calmare le acque Schlein ha scelto di restare a Roma, a Bruxelles non tira un'migliore. C'......racchiusi all'interno di una camera isolante per evitare dispersioni di calore nell'ambiente. ... così rendendo continuamente disponibilesuperficie per la formazione di ulteriore condensa, ...La segretaria rinuncia al viaggio a Bruxelles: troppe le grane interne. Sotto processo laguardia. Bonafoni: 'Le vecchie logiche non torneranno' Tiradi ponentino nel Pd, soffiano venti di correnti romane che i muri del Nazareno conoscono bene. Basta una sconfitta, come quella ...

‘Alternativa Progressista’ presenta i candidati, Gravina: “Ventata di aria nuova” isnews.it

Da Repubblica a La7, il flop spegne gli entusiasmi sulla Schlein: "Non incide", "troppo vaga", "uno smacco politico" ...Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Otto italiani su dieci respirano aria "malsana". A lanciare l'allarme sull'aumento della mortalità per malattie cardiovascolari e respiratorie sono gli esperti della ...