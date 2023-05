L’architetto di Putin potrà essere perseguito in Italia | la firma del ministro della Giustizia Nordio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Quando nel febbraio del 2022 i militariGuardia di finanza entrarono nella sua proprietà si trovarono di fronte a una collezione di opere d’arte degne di un museo. Dipinti di Picasso, Cezanne, Kandinsky, De Chirico, Fontana, Savinio, Modigliani, Mirò, Morandi, Campigli, Chagall, Rotella e la statua del suo gatto, creata dal maestro colombiano Botero. Erano lì per un sequestro perché a Lanfranco Cirillo, 63 anni, architetto, era accusato di reati fiscali e tributari. Il professionista, il cui nome è stato legato a quello di Vladimire altri oligarchi che in passato lo hanno ingaggiato per organizzare le loro residenze, è ora imputato e il, Carlo, hato la richiesta di perseguimento penale. Trattandosi di reati commessi ...

