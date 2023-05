L’anima dell’estetica con Giuseppe Sito | il sole bacia le belle

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’estate è alle porte: il tempo per gli interventi chirurgici su seno, addome, braccia e viso sta per scadere! Ma ce ne sono anche di meno invasivi L'articolo proviene da Novella 2000.

... progettati per valorizzaree ... Per rispecchiare in pieno stile Ducatienergica'......d'arte su ruote che incarna'eccellenza'... che catturano'attenzione come una calamita. Qui'... Quisi coniuga felicemente agli aspetti ... un ruggito che fa vibrare. Spaziali le ...Ma c'è una forma di grandeurnella ...ci ha trasformato in un corpo solo con un'... un panino nell'improbabile kebabberia'eroe locale ... bar e drink finché reggono le gambe,'...