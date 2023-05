Lanfranco Cirillo | «La vita a Mosca al tempo della guerra in Ucraina»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) «Ieri mattina, alle 8, mi sono svegliato con la televisione che parlava di un attentato aattraverso droni. Sono saltato sulla sedia, perché chiaramente anche solo il pensiero che decine di droni potessero piovere sulla capitale russa è una cosa che mi ha colpito molto profondamente. Tra l’altro una delle zone colpite è esattamente di fronte a degli appartamenti di mia proprietà. Poi per fortuna, ascoltando bene, ho capito che la contraerea aveva funzionato e che la città non aveva registrato particolari danni». Come si vive aoggi, dopo questo attacco? È cambiato qualcosa rispetto a prima? «Quando ieri mattina sono andato in ufficio, ho chiesto ai miei collaboratori e ai miei colleghi cosa avessero provato: mi hanno detto tutti la stessa cosa, ossia che inizialmente lo spavento è stato tanto, ma che poi razionalizzando si capisce che per ...

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato la richiesta di perseguimento penale nei confronti di, noto come "l'architetto di Putin", imputato a Brescia per plurimi reati di contrabbando doganale e falso in atto pubblico. Trattandosi di reati commessi all'estero, la Procura di ...Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato la richiesta di perseguimento penale nei confronti di, noto come "l'architetto di Putin", imputato a Brescia per plurimi reati di contrabbando doganale e falso in atto pubblico. Trattandosi di reati commessi all'estero, la Procura di ...Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio , ha firmato la richiesta di perseguimento penale nei confronti di, noto come "l'architetto di Putin" , imputato a Brescia per plurimi reati di contrabbando doganale e falso in atto pubblico. Trattandosi di reati commessi all'estero, la Procura di ...

Il ministro Nordio ha firmato la richiesta di perseguimento per Cirillo Giornale di Brescia

Quando nel febbraio del 2022 i militari della Guardia di finanza entrarono nella sua proprietà si trovarono di fronte a una collezione di opere d’arte degne di un museo. Dipinti di Picasso, Cezanne, K ...Justice Minister Carlo Nordio on Wednesday signed the criminal prosecution request against Moscow-based Russian-Italian Lanfranco Cirillo, known as the architect of Russian President Vladimir Putin, w ...