Lago Maggiore | il mistero si infittisce Ma spuntano altri dettagli e… il comunicato del Mossad

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag – Quanti erano? Chi erano? Cosa stavano facendo su quella barca? Di sicuro non si trattava di una gita turistica, ma di un incontro segreto tra 007 italiani e israeliani, a ovvero agenti del. Stando alle ultime ricostruzioni, l’equipaggio era formato per l’esattezza da 13 esponenti dell’intelligence israeliana e 8 di quella italiana, a parte Anja Bozhkova, cittadina russa (deceduta nel naufragio), e suo marito, il comandante Claudio Carminati (sopravvissuto). Sembra che l’occasione conviviale sarebbe stato il compleanno di un agente del(sopravvissuto). E’ però altrettanto probabile che il tutto sia avvenuto dopo, o durante, uno scambio di documenti. Non è neppure da escludere che gli agenti segreti fossero inoltre impegnati nel trasbordo di qualcuno sulla sponda svizzera del. In ogni caso, rispetto a ...