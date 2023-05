La torta di yogurt che preparo io è senza farina | leggera e perfetta!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Questadi, ma tanto soffice da sembrare una nuvola. Ariosa, aromatizzata al limone, dolce quanto basta, spumosa e invitante, si presta particolarmente ad una forma rettangolare, per essere servita a quadrotti. È deliziosa tale e quale, ma potete farcirla o ricoprirla anche con marmellate o creme. Perfetta a colazione, a merenda o a fine pasto, in breve, SEMPRE, si scioglie in bocca e sprigiona una golosità fatta di ingredienti semplici e genuini, ben calibrati tra loro, dosati con quella cura particolare che riserviamo a chi amiamo davvero. Cucinare prevede passione, tenerezza, attenzione e alcuni accorgimenti che solo noi donne sappiamo mettere in essere per soddisfare il palato dei destinatari dei nostri manicaretti. Armatevi di tutte le vostre migliori qualità, ritagliatevi un’oretta per ...