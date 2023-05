La Torino-Ceres rispetta il cronoprogramma

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Avanzano come da programma i lavori sulla ferrovia: a confermarlo l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dopo aver incontrato i sindaci dei territori coinvolti insieme ai referenti di Rfi, Gtt e Scr che fanno parte del comitato di monitoraggio. L’attivazione del servizio sulla tratta-Germagnano è prevista per fine anno, Rfi sta progettando l’eliminazione di alcuni passaggi a livello sulla tratta Germagnano-, che altrimenti non consentirebbero la certificazione della linea e il conseguente esercizio, entro giugno 2023 si completeranno la messa in funzione del sistema di controllo marcia treno e il punto di evacuazione sicura della stazione di Rigola. Così Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) potrà ...

A partire dal 12 giugno 2023 fino al 9 dicembre 2023 la linea ferroviaria SFMAsarà sospesa per i lavori di interconnessione alla rete nazionale. Proseguono infatti i lavori per la realizzazione del tunnel di collegamento tra la linea e la rete nazionale in ......Aeroporto -, si fermerà già alle 8 per poi proseguire nella fascia centrale 14.30 - 17.30. Tra le 15 e le 18 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria ee ......Aeroporto -: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Tra le ore 15.00 e le ore 18.00 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria e...

La Torino-Ceres sarà sospesa per i lavori di realizzazione del tunnel di collegamento con la rete nazionale in corrispondenza della stazione Torino Rebaudengo ...