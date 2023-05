La sorella della 29enne scomparsa | ' sforziamoci di trovarla'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) "Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo". Lo scrive in un nuovo post sui social Chiara Tramontano, ladi Giulia, la, ...

Lo scrive in un nuovo post sui social Chiara Tramontano, ladi Giulia, la 29enne, incinta ... tra la tarda serata di sabato, quando il telefonodonna è risultato non attivo, e domenica ......arrivano giornalmente su amici e nemici pare la esaltino non poco stuzzicando alcuni tratti... fatta eccezione per la madre e la. Forse è proprio da questa mancanza di fiducia che è nato ...C'è chi liquida il loro desiderio suggerendo l'adozione, come ladi Remy: " È facile per ... "Allo stesso tempo, a questo puntostoria i personaggi non sono effettivamente pronti a ...

“Niente bimbi al nostro matrimonio”, il diktat fa infuriare la sorella della sposa: “Ho… Il Fatto Quotidiano

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ..."Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo". (ANSA) ...