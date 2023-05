La Sirenetta | perché Ariel oggi è innovativa come nel 1989

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Laè l’ultimo remake in live action di casa Disney, uscito nei cinema lo scorso 24 maggio. Con un ottimo esordio al botteghino, Lasta portando in sala curiosi, scettici, nostalgici e ovviamente una nuova generazione troppo giovane per aver vistoal cinema o in VHS. Diretto da Rob Marshall e interpretato, tra gli altri, da Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy e Javier Bardem il film (qui la nostra recensione) fa rivivere la storia del Classico Disney cercando quel fragile equilibrio che risiede tra nostalgia, omaggio e volontà di attualizzare quello che era stato già raccontato. Una premessa che accomuna tutte le operazioni di remake che sta portando avanti la Disney ormai da diversi anni. Nel bene e nel male. La, in particolare è un film che si è distinto già nelle ...