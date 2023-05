La scienza mostra che questa modella “curvy” di 43 anni ha il “corpo perfetto”

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Laspesso convalida ciò che tutti sappiamo essere vero, ma a volte ci fornisce un fatto nuovo che può essere sbalorditivo. Recentemente, alcuni studi scientifici hanno dito che unadi 43potrebbe avere quello che è considerato il “”. Ma quello che la gente non si aspettava era il suo aspetto… continua a leggere per saperne di più su di lei! ShutterstockPer molto tempo, siamo stati portati a credere che la figura perfetta sia una donna che è simile a unanella sua figura, il che in pratica significa qualcuno molto magro. Ma preparati a cambiare per semprepercezione. Leggi di più:plus size spezza stereotipi e ispira moltissime donne Gli standard di bellezza ...