La Sampdoria passa a Radrizzani e Manfredi | scongiurato il fallimento | il club riparte dalla B Ferrero | “Un giorno mi rimpiangerete”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo una trattativa estenuante che ha portato ila sfiorare il, lata dalle mani di Massimoa quelle degli investitori Matteo, a capo del fondo londinese Gestio Capital, e Andrea, finanziere milanese presidente della holding Aser Group e già proprietario del Leeds united,inglese appena retrocesso in seconda serie dopo tre stagioni in Premier League. “Adesso possiamo dirlo, è stata una vera e propria battaglia, ma possiamo finalmente dire di avercela fatta. Siamo a dir poco entusiasti nel poter annunciare di aver portato a termine l’acquisizione di questo straordinario. La storia e il blasone della Samp sono salvi e la mia felicità penso sia quella di tutte le ...

Ladi mano: il club ora è di Andrea Radrizzani, nato a Rho e cresciuto a Barbaiana, frazione di Lainate.: il club ora è del lainatese Radrizzani Ladi mano. ...In alto invece le vicende dellae di Jacobs. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' ... In alto spazio a Benzema, mentre in basso tra le altre cose sianche di pessimismo per Messi e ...... circa 18 milioni di euro, a fronte dei trenta emilioni pretesi da Ferrero. Il Viperetta reclamava anche il pagamento del marchio(il Baciccia, il marinaio con la pipa in bocca) ...

La Sampdoria passa a Radrizzani e Manfredi: scongiurato il fallimento, il club riparte dalla B Il Fatto Quotidiano

La società blucerchiata sta per passare sotto il controllo del duo Radrizzani-Manfredi dopo che la proprietà attuale ha garantito che non si opporrà all’aumento di capitale.La Sampdoria è "salvissima": dal cuore dei tifosi e non solo sono nati i fatti che hanno liberato il club da una lunga lotta ...