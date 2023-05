La Russa | ' ammirazione per operatori e volontari al fianco delle persone con Sm'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - “Desidero rinnovare un forte pensiero die riconoscenza alla preziosa opera sociale, sanitaria, culturale e scientifica svolta dall'Associazione italiana sclerosi multipla, a tutela dei diritti, della dignità esperanze di chi è colpito da questa terribile malattia e di chi gli sta accanto”. Lo scrive il presidente del Senato Ignazio Lain un messaggio in occasione di un evento promosso oggi da Aism in Senato per la settimana nazionale della sclerosi multipla. “L'evento odierno - che sono orgoglioso di ospitare in Senato - è senz'altro un'occasione per informare e sensibilizzare tanto sulla crudeltà di una malattia di cui in Italia soffrono oltre 130 mila, quanto sui suoi drammatici effetti sociali ed economici: sulle ingiustizie e sulle difficoltà ...