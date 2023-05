La rivelazione del cantante Ultimo | “Mio nonno era di Avellino”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’unico anello che porto sempre è questo: era di mioRaffaele, detto Gigetto, di. La famiglia di mia mamma è campana, Napoli è la mia seconda città, parlo anche un po’ il dialetto. Ho ancora la nonna paterna, Gina: ha 95 anni, abbiamo un bellissimo rapporto”. E’ quanto racconta ilal secolo, Niccolò Moriconi in una lunga intervista rilasciata al “Corriere della Sera“, dove svela le sue origini irpine.in scooter con due persone e senza casco, Borrelli: “Se non è un sosia, ilchieda scusa”racconta anche il rapporto con la famiglia e la musica: “Mio papà Sandro mi spingeva su una strada più protetta, ma mia mamma Anna mi ha sempre incoraggiato. È una sorcina persa, ascoltavamo Renato ...

