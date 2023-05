La risposta dell’Ue per aiutare l’Emilia-Romagna sarà sempre più forte | dice Roberta Metsola

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Almeno quindici persone hanno perso la vita e più di trentamila sono state costrette a lasciare le loro case. La stessa quantità di pioggia che solitamente cade in sette mesi, è caduta in due settimane, causando lo straripamento di ventitré fiumi in tutta la Regione. Nella zona si sono verificate quattrocento frane e quarantatré Comuni sono stati inondati. Ci sono danni gravissimi alle abitazioni, all’agricoltura, all’industria e alle infrastrutture, ma il momento peggiore ha fatto emergere il meglio dalle persone. Abbiamo visto i soccorritori rischiare tutto per qualcuno che non avevano mai conosciuto e i vicini di casa aiutarsi tra loro. LaPresse/Sara SonnessaL’Unione europea ha attivato il suo meccanismo di Protezione civile, l’Italia chiederà l’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea e la nostra...