La replica di Marina Berlusconi – Il first gentleman è il tramite tra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Diritto diApprendo dal Fatto che in un libro di Luigi Bisignani e Paolo Madron si fa riferimento ai miei rapporti con il Presidente del Consiglio e alle decisioni prese da Palazzo Chigi relativamente a un processo che riguardava mio padre. Ci tengo a precisare che non ho mai parlato di vicende giudiziarie né conné con persone a lei vicine.Giambruno-, asse per placare B. Il Fatto Quotidiano, pagina 4, di Gianluca Roselli. Una telefonata allunga la vita del governo. Quella tra. Per salvare l’esecutivo appena nato e farlo navigare in acque più ...