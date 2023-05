«La proposta di legge riconosce finalmente i “property Manager”» | l’intervista a Marco Celani AD di Italianway

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nelladiinviata dal Ministero del Turismo agli operatori dei servizi turistici degli affitti brevi, ci sono degli aspetti positivi e altri negativi. In tanti hanno messo in evidenza la giusta direzione indicata dall’armonizzazione dei codici (da regionali a nazionali), ma in molti hanno sottolineato come il giro di vite sul cosiddetto “minimum stay” – ovvero il numero minimo di notti per un soggiorno – sia un qualcosa di poco chiaro. Soprattutto non in linea con gli obiettivi dichiarati dalla stessa Ministra Daniela Santanché. Abbiamo parlato di tutto ciò con, amministratore delegato di Italiaway e Presidente di Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi). LEGGI ANCHE > Il disegno diper regolamentare gli affitti brevi da piattaforme come Airbnb ...

Si terrà il prossimo 30 giugno alla Camera la discussione generale sulladidi ratifica del Mes , il Meccanismo europeo di stabilità . Anche l'Italia, ultimo paese membro dell'Unione europea che non l'ha ancora fatto, potrebbe arrivare in poche settimane a ...'Grazie alla solidità e all'esperienza dei due gruppi - siin una nota - , Sole 24 Ore ... unita al know - how e alle competenze del Sole 24 Ore, è una garanzia per offrire unaformativa ...... Varese, Sondrio e VCO, cosi' come abbiamo chiesto in unadigia' nella scorsa legislatura". com - nep 31 - 05 - 23 12:01:46 (0289)PA 5 NNNN

Caso Arpal, in Regione arriva la proposta di legge per sopprimere l'agenzia: "È solo uno strumento elettorale nelle mani di Emiliano" BariToday

Lunedì sera l’Ufficio legislativo del Ministero del Turismo ha inviato alle associazioni di categoria interessate, la bozza della proposta di legge in materia di locazioni brevi con finalità turistich ...In Italia c'è "il potere legislativo, esecutivo e giudiziario: quando uno invade il territorio dell'altro c'è qualcosa che non funziona". Così il vicepremier Antonio Tajani ai cronisti che gli chiedev ...