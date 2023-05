La Procura di Napoli | «De Laurentiis è stato costretto a sedersi al tavolo della pace con gli ultras»

La donna è nata a Sant'Antimo , comune nella città metropolitana di, ma da ormai cinque ... Ladi Milano ha immediatamente aperto un fascicolo sulla sparizione, che al momento ...Una circostanza su cui indaga ladi, alla luce di quanto accaduto in questi mesi dentro e fuori il Maradona. Inchiesta condotta dai pm Francesco De Falco e Danilo De Simone , dall'...Ladi Milano ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati. L'inchiesta ... È originaria della provincia dima risiede da cinque anni nel Milanese. A denunciare la scomparsa è ...

Csm, via alla corsa per la Procura di Napoli: in pole c’è Gratteri, lo sfida Amato (Bologna) Il Fatto Quotidiano

Proseguono le ricerche di Giulia Tramontano, ragazza originaria di Napoli e scomparsa in provincia di Milano, dove risiede. Della giovane, incinta di 7 mesi, non si hanno notizie da almeno quattro gio ..."Adesso attendiamo la documentazione su Osimhen, appena in procura a Napoli si riprendono dai bagordi scudetto". Così il giornalista Graziano Carugo Campi sul suo profilo twitter.