La ministra Roccella contro Zoro e Propaganda Live | cosa ci preoccupa davvero «Amichettismo Pd da cui liberarsi»

Nel question time che si svolge oggi alle 15 nell'Aula della Camera sono presenti i ministri per la Famiglia, Eugenia, e per l'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. La, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a incentivare azioni di sostegno alla maternita' in relazione al codice di autodisciplina per le imprese recentemente adottato; e su ...A proposito delle contestazioni al Salone del libro contro laper Prodi la mancata presa di distanza da parte di Elly Schlein e' stato un autogol. Istintivamente si puo' pensare che ...I nomi dei parlamentari col seggio a rischio - secondo uno studio del M5s - sarebbero oltre trenta e in alcuni casi anche big come laEugeniao l'ex ministro Roberto Speranza o ...

La ministra Roccella contro Propaganda: Salottino per intellettuali, amichettismo Pd da cui liberarsi Fanpage.it

Il Movimento 5 stelle occupa Montecitorio e blocca la riunione della Giunta per le elezioni. Discussione rinviata di una settimana. Fratelli d'Italia li accusa di essere violenti. Ieri, 30 Maggio 2023 ...Il vignettista lamenta un "problema di autoritarismo" in Italia e si scaglia contro i decreti del governo "Il potere non tollera il dissenso". Ma il suo ragionamento non fila, ecco perché ...