La memoria del cuore | la storia vera che ha ispirato il film

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ladel, ildel 2012, èalladi Krickitt e Kim Carpenter. Una coppia di sposi che dopo un tragico incidente stradale ha dovuto fare i conti con l’amnesia della donna. Ilè diretto da Michael Sucsy e vede protagonisti Channing Tatum e Rachel McAdams. I veri protagonisti de Ladel, Kim e Krikitt CarpenterKim Carpenter era un allenatore di baseball in New Mexico quando incontrò per la prima volta Krickitt Pappas che lavorava in un’azienda sportiva californiana. Galeotto fu l’ordine delle nuove divise della squadra che allenava Carpenter. Era l’aprile del 1993 e il matrimonio si tenne nel settembre dello stesso anno, con una cerimonia molto romantica a lume di candela. Solo 10 ...