La memoria del cuore | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ladeldi Michael Sucsycon i due protagonisti, Paige e Leo, desiderosi di ricominciare una vita assieme, dopo le difficili vicissitudini che hanno vissuto. Paige (Rachel McAdams) e Leo (Channing Tatum) sono una coppia di sposi innamorati e affiatati, uniti anche dalla comune passione per l’arte. Un terribile incidente però li coinvolge e la donna ha la peggio. Paige infatti subisce un colpo alla testa che le provoca una grave amnesia. Gli ultimi cinque anni della sua vita, infatti, vengono di colpo cancellati. Non riconosce il marito e soprattutto crede di essere ancora una studentessa di Giurisprudenza, innamorata del compagno di classe Jeremy. In un primo momento Leo prova a riconquistare l’amore della moglie, ma rinuncia quando si rende conto che la donna è ormai decisa a tornare sui suoi passi. Jeremy lascia ...