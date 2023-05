La Meloni | il governo e il Partito conservatore Violante | Il Pd? Non so dove sta andando

...dello aprile scorso ilha previsto per il 2023 una crescita del Pil dell'1%, poco superiore dunque alla variazione acquisita stimata oggi dall'Istat. Proprio ieri la premier Giorgiaha ...Sul dossier pensioni al momento nessuna proposta, ma l'imperativo delè evitare di far esplodere una bomba sociale in futuro. Rispetto al capitolo fisco,ha spiegato che l'obiettivo ...accelera sulle riforme. Sindacati: "Piano insufficiente" In 5 ore di discussione ai tavoli con le parti sociali, Giorgiaha illustrato le proposte delsu prezzi, pensioni, fisco e riforme istituzionali affermando di voler evitare una 'bomba sociale'. Ma il dialogo si ferma lì, con i sindacati che ...

Giornalisti e parlamentari “intercettati dai servizi segreti del governo Meloni”: la premier ch... Il Riformista

Giorgia Meloni incontra i sindacati, mettendo sul piatto promesse su salari e riforma fiscale: ecco in cosa consistono le sue proposte.Milano, 31 mag. (Adnkronos) – “L’Europa sta diventando il luogo dove sempre di più gli investitori puntano. E a beneficiare maggiormente di questo trend sono la Germania e l’Italia. In particolare l’I ...