La Juventus si dichiara colpevole per il ‘Caso Plusvalías’

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Calcio italiano: 30/05/2023 In onda alle 17:49 CEST Accettare il pagamento di 718.240 euro per manovre salariali irregolari Ammette anche la suazza con questo accordo e la sanzione è limitata a una multa pecuniaria. ILraggiunge un accordo con la Procura Federale del Calcio e accetta il pagamento di 718.240 euro per manovre salariali irregolari. Inoltre, il club italiano si assume la colpa con questo accordo e la sanzione è limitata a una sanzione pecuniaria. In questo accordo, la Vecchia signora si impegna a non impugnare tale sanzione, in modo che la squadra piemontese avrà solo quella multa. In un certo senso è un grande sollievo per i suoi dirigenti e così prepareranno il pianificazione dell’anno accademico successivo in quanto non è stata assegnata alcuna sanzione in punti, avendo già quei 10 per ...

Retroscena Juve: come e perché si è arrivati al patteggiamento Tuttosport

StampaIl Tribunale federale nazionale ha accettato il patteggiamento della Juventus sul filone “manovra stipendi”: solo un’ammenda per il club che rinuncia ai ricorsi. Nessun patteggiamento per ora pe ...L’accordo tra la procura federale e il club bianconero c’è, ora il tribunale deve prenderne atto. In mattina l’epilogo dopo mesi di scontro giudiziario-sportivo ...