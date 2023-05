La Juventus ha patteggiato | cosa la aspetta ora?

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il contatore delle penalizzazioni si è fermato: lahaun’ammenda per le cosiddette “manovre stipendi”. L’accordo con la Procura Federale ha portato a una sanzione pari a 718.240 euro di multa, senza intaccare la classifica di Serie A, già segnata dal -10 comminato ai bianconeri per il caso plusvalenze. Senza perderci in questioni ontologiche sull’ammissione di colpa o meno (anche perché qui non ci si basa sul codice di procedura penale…), ciò che emerge dalla chiusura di questo procedimento è proprio la volontà da ambo i lati di chiudere tutto il capitolo legato alla precedente gestione del club. In questo patteggiamento non rientra Andrea Agnelli: l’ex presidente bianconero però, tramite il suo legale, ha presentato un’istanza insieme al rappresentante della Procura Federale «al fine di ottenere un rinvio per proseguire nelle ...

L aha scelto una strada. Andrea Agnelli un'altra. Ieri il club hacon la Procura federale sulla questione 'stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette' mettendo un altro ...... la matematica dice che anche con un pareggio o una sconfitta (ammesso che Roma enon ... ma non dover dire grazie a chi haper evitare guai più grossi dopo aver applicato una "...... Andrea Agnelli Ieri laha chiuso con la Figc l'accordo per il patteggiamento relativo alle manovre stipendi. Hannotutti, dal club ai suoi dirigenti ed ex dirigenti, tranne l'ex ...

Patteggiamento Juve, la sentenza: 718mila euro di multa, no punti Tuttosport

La Juve ha concluso il filone di processi in Italia e ha deciso di patteggiare per la manovra stipendi. Ecco cosa rischia dalla UEFA: possibile stop.La previsione sanzionatoria per il club bianconero non è delle migliori: al discorso giuridico si unisce la questione politica della Superlega, attesa per metà giugno la sentenza dei giudici ...