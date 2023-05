La Juventusi tifosi, nella mattinata si sono aperte le porte della Continassa per la seduta agli ordini di Massimiliano Allegri. Il club ha invitato media e tifosi ad assistere ai lavori di Danilo e ...Dusan Vlahovicla Juventus ma la destinazione sconvolge tutti: spunta una nuova big per il serbo Ieri potrebbe essere stata l'ultima partita all'Allianz Stadium per diversi giocatori della Juventus, molti ...Momento di ribaltoni enormi tra le big europee: il NapoliSpalletti e osserva interessatissima un grande addio a sorpresa Sono giorni di grande ...e Napoli osservanoE lo stesso Tuchel ha ...

La Juve saluta i suoi tifosi, porte aperte alla Continassa - Piemonte Agenzia ANSA

Il calciatore, nella stagione 2022-203, è sceso in campo soltanto due volte con il Liverpool, senza mai esordire in Premier League. Ora il ritorno a Torino.Il calciatore, nella stagione 2022-203, è sceso in campo soltanto due volte con il Liverpool, senza mai esordire in Premier League. Ora il ritorno a Torino.