La Germania ha fatto chiudere quattro consolati russi nel paese | il perché della decisione

Il governo tedesco sta revocando le 'licenze' di quattro dei cinque consolati russi nel paese: lo ha detto mercoledì un portavoce del ministero degli Esteri. La mossa arriva in risposta alla decisione ...In questo modo, l'Italia hameglio degli altri Paesi Europei, come la Francia , che ha registrato una crescita più modesta dello 0,2%, e la, che ha visto contrarsi il PIL dello 0,3%, ...L'Italia è dil'unico grande Paese europeo (Regno Unito, Francia,e Spagna) dove le persone omosessuali non possono sposarsi (non esiste il matrimonio egualitario) o adottare bambini, ...

I dati Istat sono positivi per l'Italia, che cresce più velocemente di Francia e Germania. Buone le stime sul Pil e migliora l'inflazione. E Moody's alza le previsioni di crescita per il Belpaese ...