La FIGC apre un’inchiesta su Bandecchi dopo le parole su Gravina

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ledisue la Juve non sono piaciute allache adesso ha apertosul presidente della Ternana «Hanno rubato (la Juve, ndr.),? Cambi spacciatore», queste ledi Stefano, presidente della Salernitana e neo sindaco di Terni.che, come riportato dall’ANSA, non sono piaciute allache ha aperto un fascicolo contro il presidente dei rossoverdi. Gabriele, in particolare, intende chiedere l’autorizzazione per adire le vie legali, a tutela della sua immagine e di quella della stessa Federazione.