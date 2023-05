(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dall’emergenza in Emilia-Romagna alle nomine Rai, il governo vuole controllare tutto per costruire un’egemonia culturale e politica. Il metodo scelto ha sollevato molte prezioni. Leggi

La destra occupa tutti i posti del potere Internazionale

Dall’emergenza in Emilia-Romagna alle nomine Rai, il governo vuole controllare tutto per costruire un’egemonia culturale e politica. Il metodo scelto ha sollevato molte preoccupazioni. Leggi ...Alla fine è stato deciso un salutare rinvio visto lo scontro micidiale: proteste, commessi in azione, massimo allarme a Palazzo con annesso spostamento d’aula in località protetta dopo l’occupazione d ...