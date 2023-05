La Corea del Nord ha lanciato un satellite militare spia | ma è stato un fallimento

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il primo lancio di undelladelsi è concluso con un: il vettore è precipitato in mare dopo un volo anomalo. «Il nuovo razzo di trasporto satellitare “Cheollima-1” si è schiantato nel Mare occidentale dellaperdendo slancio a causa dell’avvio anomalo del motore e del sistema di alimentazione», ha spiegato l’agenzia di stampa statale Kcna, aggiungendo che i funzionari stanno lavorando per verificare i «gravi difetti che hanno causato il malfunzionamento del razzo». Nei giorni scorsi ladelaveva annunciato che avrebbeil suo primodi ricognizionetra il 31 maggio e l’11 giugno: ci ha provato al primo momento buono, non è ...

Problemi in fase di lancio per il "vettore spaziale" di Pyongyang. Per Washington l'episodio viola le risoluzioni Onu LaNord ha lanciato quello che ha inizialmente definito un "vettore spaziale" verso sud, suscitando allarme inSud e in Giappone, dove erano state predisposte evacuazioni d'emergenza, ...

Fallito il lancio del satellite militare spia nordcoreano avvenuto nelle prime ore di questa mattina, è caduto in mare.