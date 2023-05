La città italiana con l’aria più pulita | non l’avresti mai detto | ecco la classifica

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Solo il 15% delleitaliane avrebbe una buona qualità della: la prima posizione vi sorprenderà Un po’ tutto il mondo sta affrontando (forse non in maniera veramente efficace) la questione riguardante l’inquinamento, soprattutto nelle aree cittadine. L’Italia non fa eccezione. Ma sapete qual è laconpiùnel nostro Paese? Laappena diramata sorprende non poco. Allarme inquinamento in Italia foto: Ansa – ilovetradingIl mondo ci sta lanciando segnali ormai da tempo. Anche gli eventi atmosferici estremi che, ormai sempre più spesso si verificano un po’ in ogni parte del pianeta, sono emblematici di come si debba fare qualcosa contro riscaldamento globale e inquinamento. Ma i governati sembrano, al ...