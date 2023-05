“La città è in attesa di sapere” | tutti i dubbi di Lucio Lonardo FI sull’Amministrazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del coordinatore cittadino di Forza Italia,. La nota – Laè in, come la gravida indi partorire fecondata da un’Amministrazione incerta e balbettante, fatta di promesse che il “nuovo “ non ha mantenuto: il risultato è che intorno alla gestante si agitano figure confuse e nervose, incerte sul da farsi. Laè in, dopo l’ennesimo rinvio, dise la TARI è di 16 o 18 milioni di euro, 2 milioni che ballano non sono proprio bazzecole, quisquilie, pinzellacchere, direbbe Totò, lo stesso che dice: e io pago!, dove io sta per noi fessi di contribuenti. Laè indise ...