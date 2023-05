La capacità politica di Elly Sì | ma dove? Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tirare somme politiche nazionali dai risultati di un turno parziale di elezioni locali è un’operazione prossima alla disonestà intellettuale. Ma in fondo ha cominciato lei. È stataSchlein la prima, e l’ha fatto in coerenza con la narrazione “altrovista” che Formiche.net le attribuì più di un mese fa.c’è e non c’è. Non è maiil sestante politico la vorrebbe, non ha responsabilità dirette perché, come ha detto dopo la batosta elettorale, quando si composero le liste delle comunali lei era, appunto, altrove. E lì è rimasta. Così altrove da, come ha notato oggi Giuliano Ferrara sul Foglio, aver mancato persino di caratterizzare la propria leadership in occasione dell’alluvione che ha messo in ginocchio la “sua” Emilia-Romagna. “Prima di diventare profeta della leggerezza cromaticamente corretta – ha scritto Ferrara- ...