La cantante Sia | «Ho ricevuto la diagnosi di autismo e finalmente mi sono sentita libera»

Sembra che ilin fase di atterraggio sivisto negare il permesso di andare al bagno , e che uno scontro con la hostess lo abbia portato a doversi confrontare anche con le forze dell'...... degli impegni dellae del personaggio televisivo, della nonna ('ieri ho passato tutta la ... 'Io ho iniziato in un'epoca d'oro, il lavoro era infinitoin Italia che all'estero. Poi ho ...A lanciare questo inaspettato annuncio ci pensa Angela Di Liberto,e corista. Quest'ultima ... Sembra che la canzone di Pinuccialegata al suo percorso nel programma di Canale 5. E questo ...

La cantante Sia rivela di essere autistica: Solo adesso sono veramente me stessa Fanpage.it

L'ex dama di U&D starebbe per pubblicare un brano intitolato come il programma di Maria De Filippi dal quale è stata allontanata ...Sia, all'anagrafe Sia Kate Isobelle Furler, ha un disturbo dello spettro autistico. Lo ha scoperto da poco, ma per la cantante quella diagnosi è stata una liberazione. «Per ...