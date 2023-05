La barista sarda Ornella Saiu uccisa nel Cafè ristorante Sabrina a Playa del Carmen

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 31 maggio 2023)è stataa colpi di pistola sul posto di lavoro adel, in Mexico., 40 anni, faceva laal, ritrovo per tanti italiani e turisti della zona. In base ad una prima ricostruzione, nel locale è entrato un uomo armato che era arrivato in moto. Senza parlare si è avvicinato ae le sparato un colpo alla testa. Vani i soccorsi. L’omicida avrebbe lavorato in passato nello stesso bar. La sua moto è stata ritrovata insieme ad alcuni indumenti. Laabitava in Mexico da 20 anni e aveva un figlio di 18 anni.