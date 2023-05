Kristen Stewart ed Elle Fanning nel remake di un celebre cult italiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023)torna davanti la macchina da presa, insieme ae Josh O’Connor, per ildi un capolavoro. A dirigere il lungometraggio sarà Karim Aïnouz, che quest’anno ha brillato al Festival di Cannes 2023 grazie al suo Firebrand, con Jude Law e Alicia Vikander. A un anno di distanza di Crimes of the Future di David Cronenberg e dopo aver ricoperto il ruolo di Presidente di Giuria al Festival di Berlino 2023, è stato annunciato chetornerà davanti la macchina da presa. L’interprete statunitense dividerà il set insieme ae Josh O’Connor per portare sul grande schermo ildi unnostrano....

... spingendo al contempo i propri cast a performance pienamente realizzate come quelle, nominate all'Oscar, di Natalie Portman and".... spingendo al contempo i propri cast a performance pienamente realizzate come quelle, nominate all'Oscar, di Natalie Portman and". PABLO LARRAÍN Nato a Santiago del Cile nel 1976, ...... spingendo al contempo i propri cast a performance pienamente realizzate come quelle, nominate all'Oscar, di Natalie Portman and" .

Kristen Stewart, il servizio fotografico in perizoma lascia i fan dell ... Best Movie

L’attrice, che ha guadagnato fama grazie alla saga di Twilight ma si è successivamente distinta in film più impegnati, e recentemente ha ottenuto una nomination agli Oscar per il suo ruolo in Spencer, ...Kristen Stewart ha posato per una nota rivista e gli scatti in perizoma non sono passati inosservati ai fan dell'attrice ...