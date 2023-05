Kosovo | occhio ai Balcani | i rischi per l’Europa

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Zuppa di Porro. Droni su Mosca e conviene non sottovalutare i Blcani. Psicodramma Schlein-Facciocose. E Prodi parla di involuzione autoritaria alla Stampa, perchè Annunziata e Fazio se ne sono andati dalla rai, direi. Il caso spagnola e della leggerezza by Ferrara. Grande Capezzone, ci vuole un giornalsta liberale che critichi da destra questa stronzata delle due notti per affitti brevi. Santanchè ripensaci. Il giallo della barca affondata degli 007. Cantone contro abolizione abuso d’ufficio. In Italia dimezata produzione auto. #rassegnastampa31maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.

...nelle forze di maggioranza l'eventuale nomina del presidente dell'Emilia non è vista di buon. Comandante ine responsabile del contingente italiano in Afghanistan, è stato anche nello ...... la sua coalizione ha vinto al primo turno in 21 Paesi (Francia, Germania, Austria,, ... Nello strizzare l'agli elettori di Ogan e più in generale ai nazionilisti, anche Kilicdaroglu ha ...Archiviata la tre giorni di coppe europee, come al solito è tempo di dare unal ranking Uefa per Nazioni aggiornato. L' Italia , avendo portato tre squadre in finale ...11.041 34. ...

Zuppa di Porro 31 maggio 2023 Nicola Porro

Dopo le molotov sulle forze Nato, i serbi in piazza attendono «rinforzi» da Belgrado. L’Alleanza manda altri 700 uomini ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...