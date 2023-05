Kosovo | l’azzardo Usa a Pristina può scatenare un nuovo Donbass

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non è un mistero che un incendio delpotrebbe congiungersi a quello in atto in Ucraina e mandare in fiamme tutto il continente europeo. Nella nuova crisi trae Belgrado – la prima alleata degli Usa, la seconda tradizionale alleata della Russia – corrono fiumi carsici di dinamite liquida. Non è un mistero che un incendio delpotrebbe congiungersi a quello in atto in Ucraina Ieri la situazione nelle zone serbe del piccolo stato balcanico a maggioranza albanese sembrava tornata alla calma dopo gli incidenti di lunedì, nei quali i manifestanti della minoranza serba (che però in molte municipalità è la maggioranza) si sono scontrati con i militari del Kfor, la forza di interposizione dell’Onu, con un bilancio di oltre 50 feriti tra i civili e una quarantina tra i militari, di cui 14 alpini italiani con fratture e ...