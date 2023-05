Kosovo cuore della Serbia | messaggio di Djokovic al Roland Garros diventa caso

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Parigi, 31 mag. - (Adnkronos) - Ildi Novakunpolitico. "Ilè il. Stop alla violenza", ha scritto sulla telecamera il fuoriclasse di Belgrado dopo la vittoria alsullo statunitense Aleksandar Kovacevic. "Mio padre è nato in, sento il bisogno di esprimere il mio sostegno al nostro popolo e a tutta la. La mia posizione è chiara, come ho sempre detto pubblicamente: sono contrario alla guerra, alla violenza, a ogni forma di conflitto". Le parole del serbo, che a Parigi insegue il 23esimo Slam, arrivano dopo gli episodi di tensione registrati lunedì a Zvecan, la città nel nord del...

... dopo aver vinto la sua prima partita del torneo, si è avvicinato a una telecamera e ha scritto sul vetro in serbo questa frase: "Ilè ildella Serbia. Fermate la violenza". Data la ...Al Roland Garros ieri, al termine della partita contro con lo statunitense Aleksandar Kovacevic (vinta per 6 - 3 6 - 2 7 - 6), Novak Djokovic aveva scritto sulla telecamera "Ilè ildella Serbia. Fermate le violenze". Un messaggio che faceva riferimento agli scontri tra le truppe della Kfor e i dimostranti serbi contrari ai nuovi sindaci di etnia albanese che ...djokovic Roland Garros: governo Francia contro Djoko, 'sbaglia su' Ministro allo Sport definisce 'il suo messaggio non appropriato' ROMA - ROMA, 31 MAG - La politica e la guerra tornano ad infiammare lo sport e, ancora una volta, ...

Djokovic dopo gli scontri in Kosovo: «É il cuore della Serbia. Non sono un politico, ma quel che sta accadendo fa male» Corriere TV

(Adnkronos) – Il messaggio di Novak Djokovic diventa un caso politico. “Il Kosovo è il cuore della Serbia. Stop alla violenza”, ha scritto sulla telecamera il fuoriclasse di Belgrado dopo la vittoria ...Parigi, 31 mag. – (Adnkronos) – Il messaggio di Novak Djokovic diventa un caso politico. “Il Kosovo è il cuore della Serbia. Stop alla violenza”, ha scritto sulla telecamera dopo la vittoria al Roland ...