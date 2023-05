Kosovo | a Zvecan nuova protesta di migliaia di serbi

Due dei militari italiani di Kfor coinvolti negli scontri ain, dopo aver ricevuto le prime cure, rientreranno in Italia nei prossimi giorni . Le loro condizioni sono in miglioramento. Lo fa sapere il ministero della Difesa. Le unità dell'......alla sede del Municipio a, uno dei quattro maggiori Comuni del nord a maggioranza serba, ribadendo le richieste alla dirigenza di Pristina - ritiro delle unità di polizia dal nord dela ...Nuove proteste nel nord del, dove esponenti della comunità serba - maggioritaria in quell'area - hanno inscenato dimostrazioni a, Leposavic e Zubin Potok per chiedere il ritiro delle forze della polizia locale e ...

Kosovo, violenti scontri tra forze Nato e manifestanti serbi a Zvecan: tra i feriti 14 militari italiani la Repubblica

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Proseguono le proteste dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi tra la minoranza serba e le forze della Nato ...