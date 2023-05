Kiev prova a incrinare il muro del Brics | nuova proposta di pace Ma senza la Russia

(Di mercoledì 31 maggio 2023)ildei, Brasile, India, Cina e Sudafrica per cercare di isolare Mosca. E, con i suoi alleati, svela il Wall Street Journal, sta preparando un summit per lugliolaproponendo un nuovo piano di. Seduta al tavolo con i “leader globali” ela, secondo una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky e secondo figure diplomatiche europee,punta ad ottenere un sostegno ancor più ampio al proprio piano di. Il Wall Street Journal mette in evidenza come sull’asse Europa-Ucraina si lavora ad unadiche possa rivelarsi più convincente per Cina, India, ...

...diVitali Klitschko riferisce di esplosioni nella capitale e invita a restare al riparo I russi prendono di mira obiettivi militari, non civili, e questi attacchi stanno mettendo a durale ...... rappresenta unadel fuoco per Elly Schlein e il suo partito. I dem, al momento del voto sull'... con il M5s, ha sempre detto e votato contro l'accelerazione della fornitura di munizioni a...in Ucraina da vicino tra il 2013 e il 2014 la ' rivoluzione della dignità ' in piazza Majdan a,... divertente, sdolcinato e "che segue la corrente", mette allale sue convinzioni sul mondo in ...

Kiev prova a incrinare il muro del Brics: nuova proposta di pace. Ma ... Secolo d'Italia

Droni contro gli edifici civili di Mosca. Il fatto più rilevante delle ultime 24 ore del conflitto tra Russia e Ucraina può diventare uno spartiacque decisivo per le sorti ...Da giorni l’inviato del Tg2 in Ucraina è vittima di un fotomontaggio in cui, anziché a Kiev come annunciato dal sottopancia, si trovi in ...