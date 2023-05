Rivedi il punto che ha appassionato il pubblico anche sui social Dariahits a tweener winner against Marketa Vondrousova When Daria is playing like this, you just have to sit back & admire ...Ostapenko ha sconfitto Sorana Cirstea, Barbora Krejcikova, Dariae Paula Badosa sin qui; Rybakina, invece, ha eliminato cronologicamente Jasmine Paolini, Anna Kalinskaya, Marketa ...20:00 Giorgi: Alexandrova ko in due set Camila Giorgi regola la russa Ekaterina Alexandrova e ... 19:45avanza al terzo turno: Pigato ko La 26enne di Togliatti , n.9 del ranking Wta, ...

Kasatkina show, il tweener che ha fatto impazzire i francesi - VIDEO Tiscali

Daria Kasatkina ha raggiunto il terzo turno al Roland Garros battendo 63 64 Marketa Vondrousova, finalista a Parigi nel 2019. Nel corso del match ...Join Daniel Harris for the latest from Roland Garros, with Carlos Alcaraz, Cam Norrie and Aryna Sabalenka all featuring today ...