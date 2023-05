(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ma la scelta è stata fatta e non tira aria di cambi di programma in casa Juve, sottolinea la Gazzetta. Perché presto o al più tardi nel 2024 (in quel caso sarebbe Manna, il d.s. dell'Under 23, il ...

E' sicuramente la più grande incertezza legata allapost processi. Allegri è l'uomo giusto per ripartire e ricostruire O sarebbe meglio un allenatore meno pragmatico, meno blasonato ma più ...... laha già preso contatti con l'attuale uomo mercato del Napoli, che in casa partenopea ha ...la sua carriera nello Spezia, lì dove i liguri però retrocedano, la sua grande avventura ...La Cremonese, la Sampdoria, la, il Chelsea. L'amicizia con Mancini, i dissapori con Baggio. Quila sua carriera calcistica. Come molti bambini la passione per il pallone nasce con le ...

Juventus, inizia la rinascita: dal nodo Allegri a Giuntoli e il mercato, tutti i nomi e le mosse Virgilio Sport

Alessandro Sgrigna è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Sgrigna ha indossato la maglia dell’Inter Primavera e della prima squadra nel 1997-98 e in seguito quella ...Archiviati i principali processi sportivi, la Juventus può finalmente cominciare a pensare al mercato e al suo futuro, da Allegri a Giuntoli agli esuberi e rinnovi, ecco tutti i nodi da sciogliere ...