Juventus | alla Continassa esercitazioni di possesso palla in vista dell’Udinese

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo i due giorni di riposo, laè tornata oggi ad allenarsiindell’ultimo impegno di campionato contro l’Udinese nel quale si può ancora sperare di agguantare l’Europa League. Nella seduta odierna erano presenti anche tifosi e giornalisti sugli spalti. Agli ordini di Massimiliano Allegri la squadra ha svolto una serie didiquindi si è dedicata ad una partitella con la squadra “rossa” che si è imposta su quella “gi” per 3-1: gol di Miretti, Rabiot e Milik, Iling-Junior per la formazione perdente. L’attaccante bianconero Moise Kean ha interrotto la seduta per un problema al polpaccio, Dusan Vlahovic e Gleison Bremer hanno seguito programmi di lavoro personalizzati. SportFace.

L'attacco. L'imprevedibilità esuberante di Bandecchi . Bandecchi, la procura federale apre fascicolo. Ebbene, la procura federale chiusa la vicenda riguardante laper quel che ......un giornalista che attribuiva alle parole del Presidente federale sul patteggiamento della... non essendo possibile anteporre l'interesse di un singolo soggettogiustizia che deve essere ...1 Il centrocampista brasiliano Arthur Melo torneràal termine di questa stagione, magari in attesa di una nuova destinazione. Questo il messaggio social con cui il brasiliano ha annunciato la fine della sua esperienza al Liverpool: 'Con ...

Juventus e manovra stipendi: finisce tutto a tarallucci e vino. Quando la giustizia sportiva si adegua alla… Il Fatto Quotidiano

C’è incertezza alla Juventus sulla guida tecnica: le parole, in esclusiva, a Calciomercato.it dell’ex presidente Giovanni Cobolli Gigli ...Brutte notizie in arrivo in casa Juventus in vista dell'ultima giornata di Serie A. Dopo Vlahovic, infatti, potrebbe alzare bandiera bianca anche Kean per il match contro l'Udinese alla Dacia Arena… L ...