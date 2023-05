Juve | Pedullà | «Per Allegri due anni disastrosi | con lui i giocatori…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le parole di Alfredo, giornalista di SportItalia, sul lavoro svolto da Massimilianoallantus Per Sportitalia, Alfredoha parlato della situazione trae lantus. IL COMMENTO – «Se uno vivesse sulla luna, penserebbe questo: Massimilianoe Leonardo Bonucci non appartengono allo stesso club. Magari immaginerebbe cheallena la Roma e che Bonucci ha un anno di contratto con la. Oppure che Bonucci gioca per la Roma mentreha ancora un biennale con i bianconeri dopo i primi 24 mesi piùche mai.è riuscito a magnificare il suo lavoro persino dopo l’ennesima sconfitta, quella contro il Milan. Ha detto ...